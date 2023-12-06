В Башкирии снят карантин по птичьему гриппу

Ранее редакция bash.news сообщала о том, что 11 августа Глава Башкирии подписал указ о введении карантина на указанной территории. В этой связи все населенные пункты в радиусе пяти километров были объявлены зонами угрозы распространения. А именно: села Авдон и Жуково, деревни Сергеевка и Уптино, а также СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка» и «Эталон». В зону наблюдения были включены населенные пункты, расположенные в радиусе десяти километров, в том числе Дёмский район Уфы.