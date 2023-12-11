Из Башкирии на передовую отправится замначальника аварийно–спасательной службы

Стать добровольцем и пополнить ряды мотострелкового полка «Башкортостан». Такое решение принял заместитель начальника аварийно–спасательной службы Башкирии Александр Сопин.

Фото №1 - Из Башкирии на передовую отправится замначальника аварийно–спасательной службы

Александр Леонидович несколько десятков раз сопровождал наши гуманитарные конвои на Донбасс, он кадровый офицер, блестящее образование у него танкиста. Будет служить в танковом батальоне. Я с ним встретился, поблагодарил его за такое решение. Мы гордимся такими людьми, которые работают рядом с нами и за спины не прячутся.

Радий Хабиров, Глава Башкирии  

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что добровольцем в зону СВО отправился глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

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