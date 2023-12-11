Из Башкирии на передовую отправится замначальника аварийно–спасательной службы

Александр Леонидович несколько десятков раз сопровождал наши гуманитарные конвои на Донбасс, он кадровый офицер, блестящее образование у него танкиста. Будет служить в танковом батальоне. Я с ним встретился, поблагодарил его за такое решение. Мы гордимся такими людьми, которые работают рядом с нами и за спины не прячутся.

Радий Хабиров, Глава Башкирии