Из Башкирии на передовую отправится замначальника аварийно–спасательной службы

Стать добровольцем и пополнить ряды мотострелкового полка «Башкортостан». Такое решение принял заместитель начальника аварийно–спасательной службы Башкирии Александр Сопин.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что добровольцем в зону СВО отправился глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.