В Белорецком районе Башкирии предлагают создать геопарк «Иремель»
Сегодня
в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе прозвучало предложение о
создании в Белорецком районе нового геопарка «Иремель». Его озвучила исполнительный
директор Комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.
Предлагаем рассмотреть возможность создания на этой территории нового регионального геопарка с якорным объектом «Природный парк «Иремель». Деятельность геопарка планируется за счет внебюджетных инвестиций и грантовых средств. Новый геопарк подчеркнет лидерский статус республики в данном направлении и придаст дополнительный импульс для местных жителей. Просим поддержать эту инициативу и готовы провести соответствующую работу.
Элина Гатауллина, исполнительный директор Комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО
Лидер
Республики Радий Хабиров поддержал инициативу и поручил руководству Минтуризма
и Минэкологии Башкирии подготовить соответствующие предложения.
Идею
о создании такого объекта на территории Башкирии поддержала советник по
развитию туризма при Главе Белорецкого района Рина Гринберг.
Считаю, что одни из важнейших функций геопарков, которые доказаны на практике как в Башкортостане, так и во всем мире, это – вовлечение местного населения. В данном случае в туристическую отрасль. И то самое устойчивое развитие, о котором так много говорят, но не всегда понимают его суть. По-простому, устойчивое развитие это когда территория получает больше, чем у нее берут. Если эти две функции геопарка будут работать, значит, все сделано правильно.
Рина Гринберг, советник по развитию туризма при Главе Белорецкого района
По мнению общественников, открытие в Белорецком районе нового геопарка послужит стимулом для дальнейшего развития территории.
Я очень рад, что в моем Белорецком районе появится геопарк. Это значит будет приток туристов и заработки местных жителей. Южноуральская тропа, которая идет прямо через вершину Иремель, будет, так сказать, оранжевой нитью будущего геопарка.
Раис Габитов, амбассадор Башкирии,
основатель Южноуральской тропы
Напомним,
сегодня статус Глобального геопарка ЮНЕСКО подтвердил геопарк «Янган-Тау». Эксперты
из Китая и Ирана проверили парк на соответствие международным критериям и оценили
прогресс в развитии этой территории. В итоге вынесено положительное заключение
без замечаний.
Кроме того, в настоящее время геопарк «Торатау» по международной классификации ЮНЕСКО имеет
стутс «стремящийся»: команда парка работает над выполнением рекомендаций
экспертов из Испании, Ирландии, Ирана.