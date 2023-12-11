В Белорецком районе Башкирии предлагают создать геопарк «Иремель»

Считаю, что одни из важнейших функций геопарков, которые доказаны на практике как в Башкортостане, так и во всем мире, это – вовлечение местного населения. В данном случае в туристическую отрасль. И то самое устойчивое развитие, о котором так много говорят, но не всегда понимают его суть. По-простому, устойчивое развитие это когда территория получает больше, чем у нее берут. Если эти две функции геопарка будут работать, значит, все сделано правильно.

Рина Гринберг, советник по развитию туризма при Главе Белорецкого района