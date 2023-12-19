Владельцы машин, пострадавших от канализационного потопа, посчитали сумму ущерба

В МУП «Уфаводоканал» обратились 18 владельцев автомобилей, которые пострадали во время коммунальной аварии на проспекте Салавата Юлаева, 58/60 в Уфе. По состоянию на сегодняшний день общая сумма их требований составляет 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Общую сумму определят на основании отчетов об оценке в рамках действующего законодательства. Всем пострадавшим автовладельцам необходимо обратиться в «Уфаводоканал» с соответствующими документами, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее редакция bash.news информировала о том, что предприятие готово возместить ущерб после затопления канализационными стоками стоянки на проспекте Салавата Юлаева. Для получения более подробной информации пострадавших автовладельцев просят обращаться по телефону: (347) 279-07-25.

Напомним, 6 декабря на проспекте Салавата Юлаева из-за прорыва трубопровода стоки воды затопили парковку перед административным зданием. Пострадали десятки автомобилей.