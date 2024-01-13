Известно, когда достроят визит-центр Музея кочевых цивилизаций в Башкирии

В мае завершат строительство визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Сейчас объект находится примерно на 50% стадии готовности. В Чишминском районе продолжается работа над масштабным республиканским объектом. История в сочетании с природой. Подобный опыт в республике уже есть – это историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».
Как и в природе – лошади рядом с ковылём. Табун художник «загонит» в визит-центр Евразийского музея цивилизации кочевников через несколько месяцев. Вся проектная документация готова, разработан дизайн интерьера и экстерьера. Уже готовы некоторые экспонаты.
Единственную рукописную копию Священного Корана Османа в Уфу привезли летом 2023 года. Писания вышиты золотом. Пока книга хранится в Национальном музее.
Несмотря на снегопады, строительные работы продолжаются. Объект адаптируют к местному рельефу. Сам визит-центр будет повторять очертания холма. Дизайн разрабатывали с учётом ландшафта Чишминского района.
Построенная тропа доведёт от визит-центра до мавзолея – до памятника архитектуры федерального значения. Объект наследия 14-15 веков будут ещё реставрировать. Это один из этапов масштабного проекта.
По некоторым данным, мавзолей Тура-хана построен из камней, которые привезены с территории современного Татарстана. По другой информации, это исключительно древнебашкирский памятник. Историю продолжают раскапывать. Буквально рядом с мавзолеем работали археологи. Впрочем, разделять в данном случае народы не стоит, речь о единении кочевников.