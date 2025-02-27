Известно, когда завершится ремонт моста через Белую в Архангельском районе

В 2025 году в Башкортостане приведут в порядок 10 мостов протяженностью 709 метров. Реализуется ремонт благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мосты в основном расположены на дорогах, ведущих к туристическим объектам. К примеру, в Хайбуллинском районе отремонтируют мост через реку Таналык, что обеспечит проезд к границе с Оренбургской областью. А вот реконструкция объекта в Архангельском районе позволит беспрепятственно и комфортно доезжать до Белорецка.

Мост между Кармаскалинским и Архангельским районами – единственная связующая нить. Отсюда кратчайший путь до водопада Абзан, белорецких красот, озера Яктыкуль и туристических глэмпингов. Обходных путей нет, именно поэтому на время ремонта запустили реверсивное движение.

Сейчас ремонтируют вторую половину моста, разобрали асфальтобетонный слой, почти все 111 старых плит заменили на новые. Предусмотрены новые перильные ограждения, восстановление электроосвещения, обустройство тротуаров с обеих сторон. Сейчас здесь задействованы порядка 15 человек личного состава, два крана и более мощная техника. Благодаря теплой зиме работы идут непрерывно, опережая график. Завершить ремонт предполагается в конце 2026 года.