В Башкирии заключили под стражу участников драки в Кумертау

Кумертауским межрайонным судом избрана мера пресечения в отношении троих участников массовой драки, которая произошла в одном из кафе города 27 декабря прошлого года.

Всем троим предъявлено обвинение по статье «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц».

В ходе судебного заседания обвиняемые и их защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако суд постановил заключить мужчин под стражу на строк 1 месяц 29 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о драке в одной из точек общепита Кумертау. По данному факту было возбуждено уголовное дело.