В Уфе школа №24 отпраздновала 100-летие

Столетний юбилей отпраздновала уфимская школа. Одно из старейших учебных заведений республики находится в микрорайоне Нижегородка. В 1923 году школа №24 приняла первых учеников. Тогда она была рассчитана на 68 человек и четыре года обучения. Её открыли для детей работников лесопромышленного комбината.

И вот спустя век там учатся более полутысячи школьников. Выпускники собрались сегодня в родных стенах, чтобы вспомнить счастливые школьные годы. Учебное учреждение имеет богатую историю.