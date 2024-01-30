В Уфе школа №24 отпраздновала 100-летие

Столетний юбилей отпраздновала уфимская школа. Одно из старейших учебных заведений республики находится в микрорайоне Нижегородка. В 1923 году школа №24 приняла первых учеников. Тогда она была рассчитана на 68 человек и четыре года обучения. Её открыли для детей работников лесопромышленного комбината.
И вот спустя век там учатся более полутысячи школьников. Выпускники собрались сегодня в родных стенах, чтобы вспомнить счастливые школьные годы. Учебное учреждение имеет богатую историю.
Педагогам школы вручили благодарности и почетные грамоты от администрации района и Госсобрания республики. Зал был заполнен выпускниками разных лет. Многие из них дружат даже спустя полвека.