В Уфе прошло научное заседание, посвященное 100-летию Мидхата Гайнуллина

Неслучайно местом проведения мероприятия избран именно федеральный центр. За время работы в институте Мидхат Фазлыевич внес весомый вклад в развитие башкирского литературоведения. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации по области драматургии. Участники заседания представили широкий обзор его жизни и научной деятельности.