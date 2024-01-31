В Уфе задержали участников конфликта на Гостинке

В полицию поступило сообщение о конфликте возле бара, который расположен на Верхнеторговой площади в Уфе. Об этом информирует пресс-служба Управления МВД России по городу.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала об инциденте, который произошел в ночь с 27 на 28 января. По версии следствия, парень вступил в конфликт с компанией незнакомцев, один из которых выстрелил из ракетницы и попал уфимцу глаз. Потерпевшему была оказана медпомощь.