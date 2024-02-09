Глава МВД России наградил мальчика из Башкирии, который спас сестру от похищения

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника из Стерлитамака Аслана Калямова, который не дал в обиду свою младшую сестренку Амилию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, 5 февраля неизвестный мужчина схватил руку 7-летней девочки и пытался увести ее за собой. В это момент подбежал ее брат и крикнул парню, чтобы тот отпустил ребенка, взял ее за руку, и они направились домой.
Злоумышленник скрылся. Дома дети рассказали о случившемся маме, которая сразу же позвонила в полицию.
Позже стражи порядка установили личность подозреваемого: 18-летний местный житель.
Ирина Волк отметила, что по решению Владимира Колокольцева Аслан Калямов удостоен Почетной грамоты МВД России.