В Башкирии растет количество инфицированных опасным заболеванием

В Башкирии продолжают регистрировать случаи опасного заболевания – кори. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о том, что в ГДКБ №17 проводятся противоэпидемические мероприятия в связи с выявленными случаями заболевания среди пациентов медучреждения.

Согласно решению минздрава Башкирии, не вакцинированных пациентов направляют в другие стационары Уфы.