Под Уфой на птицефабрику заселили цыплят яйценоской породы

Речь идет о птицефабрике «Башкирская», что в поселке Авдон: туда заселили более 50 тысяч цыплят породы ломанн.
Ожидается, что уже в июне текущего года будут получены первые партии яиц от несушек. Об этом сообщает УК «Таврос». До конца 2024-го здесь произведут более 100 млн яиц, а в 2025-м – 500 млн штук в год. Кроме того, на фабрике проведут модернизацию и расширят производство.
Напомним, ранее редакция bash.news информировала о вспышке птичьего гриппа на этой птицефабрике. Тогда было уничтожено 3,245 млн птиц, 18,25 млн яиц и 70 тонн мясной продукции. Убыток составил более 1 трлн рублей.