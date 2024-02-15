Под Уфой на птицефабрику заселили цыплят яйценоской породы

Речь идет о птицефабрике «Башкирская», что в поселке Авдон: туда заселили более 50 тысяч цыплят породы ломанн.

Ожидается, что уже в июне текущего года будут получены первые партии яиц от несушек. Об этом сообщает УК «Таврос». До конца 2024-го здесь произведут более 100 млн яиц, а в 2025-м – 500 млн штук в год. Кроме того, на фабрике проведут модернизацию и расширят производство.