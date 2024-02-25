Стажировки и гранты: как в Башкирии поддерживают молодых ученых

В вузах республики активно готовятся к приемной кампании 2024 года. По словам специалистов, наиболее востребованными в текущем году являются социально-экономические специальности и сфера IT. Об этом говорили на брифинге, который прошел на телеканале БСТ и который доступен в соцсетях. Там же речь шла и господдержке, которую оказывают башкирским студентам и ученым. Возможности – большие.

Китайский для Илиды Мухаметовой как второй родной. Изучать начала во время учебы в вузе. Будучи сама студенткой, девушка даже побывала в Поднебесной по обмену, а затем, вернувшись, начала преподавать язык здесь будущим специалистам. В прошлом году как молодой ученый она выиграла грант главы республики, на который вновь смогла на месяц уехать в Китай, на этот раз – на стажировку.

За два года реализации на республиканский грант пройти научно-образовательные стажировки смогли порядка 500 молодых научных работников вузов. Двери открыты не только в Китай, но и страны Ближнего Востока, например Арабские Эмираты, Иран. Или в союзные государства, такие как Казахстан, Беларусь. Это не считая российских вузов во всех регионах страны.

А вот Валерий Пивоваров – преподаватель кафедры технологических машин и оборудования из УГНТУ – два года назад воспользовался другой республиканской поддержкой. Мужчина – один из полутора сотен молодых специалистов, которые благодаря субсидии смогли получить сертификат на улучшение жилищных условий. Средства из регионального бюджета он направил на погашение своей ипотеки.

Одни гранты помогают молодым специалистам, что называется, встать на ноги, другие – поднимают науку. Чего только стоят региональные мегагранты, учрежденные в Башкортостане в 2021 году. Благодаря существенной материальной поддержке, а это 75 млн рублей на три года, коллективы вузов смогли совершить открытия в самых разных областях.

Ученые УГНТУ, например, на полученные средства создали лабораторию, закупили оборудование, наняли ведущих ученых и даже выплачивали зарплату магистрам, участвующим в исследованиях. Итог большой работы – выработана методика мониторинга климатических изменений и углеродного баланса. Ее будут применять при изучении карбоновых полигонов.