Стажировки и гранты: как в Башкирии поддерживают молодых ученых

В вузах республики активно готовятся к приемной кампании 2024 года. По словам специалистов, наиболее востребованными в текущем году являются социально-экономические специальности и сфера IT. Об этом говорили на брифинге, который прошел на телеканале БСТ и который доступен в соцсетях. Там же речь шла и господдержке, которую оказывают башкирским студентам и ученым. Возможности – большие.

Китайский для Илиды Мухаметовой как второй родной. Изучать начала во время учебы в вузе. Будучи сама студенткой, девушка даже побывала в Поднебесной по обмену, а затем, вернувшись, начала преподавать язык здесь будущим специалистам. В прошлом году как молодой ученый она выиграла грант главы республики, на который вновь смогла на месяц уехать в Китай, на этот раз – на стажировку.

За два года реализации на республиканский грант пройти научно-образовательные стажировки смогли порядка 500 молодых научных работников вузов. Двери открыты не только в Китай, но и страны Ближнего Востока, например Арабские Эмираты, Иран. Или в союзные государства, такие как Казахстан, Беларусь. Это не считая российских вузов во всех регионах страны.

А вот Валерий Пивоваров – преподаватель кафедры технологических машин и оборудования из УГНТУ – два года назад воспользовался другой республиканской поддержкой. Мужчина – один из полутора сотен молодых специалистов, которые благодаря субсидии смогли получить сертификат на улучшение жилищных условий. Средства из регионального бюджета он направил на погашение своей ипотеки.

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Одни гранты помогают молодым специалистам, что называется, встать на ноги, другие – поднимают науку. Чего только стоят региональные мегагранты, учрежденные в Башкортостане в 2021 году. Благодаря существенной материальной поддержке, а это 75 млн рублей на три года, коллективы вузов смогли совершить открытия в самых разных областях.

Ученые УГНТУ, например, на полученные средства создали лабораторию, закупили оборудование, наняли ведущих ученых и даже выплачивали зарплату магистрам, участвующим в исследованиях. Итог большой работы – выработана методика мониторинга климатических изменений и углеродного баланса. Ее будут применять при изучении карбоновых полигонов.

По мерам поддержки молодых ученых в прошлом году Башкортостан занял третье место в стране. В целом по итогам Национального рейтинга научно-технологического развития регионов республика входит в десятку лучших. Внимание ощущают не только те, кто учится или работает в вузах, но и абитуриенты. За последние годы подавляющее большинство выпускников остаются учиться в башкирских университетах.

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