В Уфе Послание Владимира Путина покажут на большом экране

Завтра, 29 февраля, в 12:00 по московскому времени Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию.

Жители Уфы и гости столицы смогут увидеть его в кинотеатре сети «Синема 5». Он находится в здании ТРЦ «Акварин» в Инорсе.

Напомним, Послание главы государства будет транслироваться в прямом эфире федеральных каналов. Ключевые темы, которые озвучит Владимир Путин, будут размещаться в режиме реального времени на сайте, в телеграм-канале и группе «ВКонтакте» телеканала БСТ.

Добавим, в настоящее время подробностей содержания Послания нет. Однако известно, что в нем прозвучит постановка задач развития страны на ближайшие 6 лет.

Ранее редакция bash.news сообщала о том, какие темы поднимал Президент России в Посланиях прошлых лет.