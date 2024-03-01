В Стерлитамаке показали работу «Кванториума»

В республике среди школьников вырос интерес к технологическим и естественно-научным кружкам. На базе лицея №12 в Стерлитамаке дети посещают «Кванториум». На образовательной площадке ведут занятия по робототехнике, программированию, 3D-моделированию, а также обучают работе с беспилотными летательными аппаратами.

Прежде чем запустить роботу, нужно составить программу. Само устройство на вид как конструктор «Лего», но собирается по определённой схеме. Семиклассник Герман с лёгкостью создаёт проект на компьютере. Конечно, пока робот мальчика выполняет простые задачи, но он уже способен видеть перед собой препятствия.

А вот создать новую фигуру уже не так просто. В лицее, помимо лабораторий по биологии, химии, физики, географии и робототехнике, есть хайтек-цех, где с помощью принтера дети создают различные предметы. Рамина учится в пятом классе и во внеурочное время занимается 3D-моделированием. Изготавливает вазочки, фигуры в виде животных и многое другое. Процесс работы занимает от одного до четырёх часов в зависимости от изделия.

Преподаватели активно обучают детей современным образовательным программам и работе на высокотехнологичном оборудовании. Так, старшеклассников готовят к взаимодействию с БПЛА. На занятиях школьникам рассказывают, как правильно применять беспилотник и управлять им.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» на оснащение цифровых лабораторий современным оборудованием в республике было направлено более 22 миллионов рублей. Кроме того, по программе учителя прошли специальное обучение по дополнительному образованию. В результате в последние годы их подопечные активно выступают и побеждают в различных олимпиадах и конкурсах.