В Уфе кадетам показали работу машиниста поезда

В Уфе исполнили мечту кадет. Учащиеся школы №78 имени героя России Анатолия Сафронова хотели посмотреть на работу машиниста поезда. Региональный Минтранс совместно с Башкортостанской пригородной пассажирской компанией воплотили мечту мальчишек в жизнь.

Их дружба началась ещё в детстве. Живут через два дома друг от друга. Мечты и желания тоже одни на двоих. Оба мечтали носить кадетскую форму. Сергей спортсмен, в душе – музыкант. Арсений тоже занимается спортом, предпочитает кёрлинг. Мужская дружба проходит проверку даже морскими сражениями. Это единственная ситуация, когда они по разные стороны.

За активность и прилежную учёбу кадет решили поощрить и исполнить одно из их желаний – посмотреть на привычный маршрут домой в Шакшу не из пассажирского кресла, а уже из кабины машиниста. Ребята с будущей профессией ещё не определились. Рассматривают и военное училище, и работу машинистом. Возможно, именно эта поездка сыграет важную роль в их жизни. И, как по заказу, ребятам свои двери отворил новенький «Финист».

Возможно, этот голос пассажиры электропоезда услышат ещё не раз. На вопросы ребят отвечает опытнейший машинист Александр Потапов. «Финист» – это, конечно, электропоезда уже нового поколения. В них комфортно и пассажирам, и сотрудникам.

Сергей и Арсений – люди дела, любят конкретику. Потому и вопросы по-взрослому серьёзные, хоть и задавали их, слегка смущаясь.

Социальную акцию «Исполни мечту» приурочили ко Дню Защитника Отечества. Потому и выбор пал на ребят из кадетского класса. Но возможно, что они решат остановиться на гражданской профессии.