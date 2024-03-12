Банк Уралсиб провел бизнес-игру для Уфимских предпринимателей

«Это была настоящая встреча с новым мышлением и подходом, которая дала мне огромный толчок для раскрытия моего потенциала в сфере бизнеса, чтобы достигать все новых и новых высот. Мне приятно, что Уралсиб не просто банк, но и надежный партнер для своих клиентов-предпринимателей, который им оказывает значительную поддержку в их стремлении к развитию и процветанию, – отметил участник игры – клиент Банка Уралсиб Эдуард Галеев.