Банк Уралсиб провел бизнес-игру для Уфимских предпринимателей

29 февраля в Банке Уралсиб состоялась необычная игра для предпринимателей «Личный бренд. Активация», которая позволила ее участникам взглянуть на свой бизнес с новой точки зрения и увидеть нестандартные способы продвижения услуг. Такое мероприятие проводилось в Уфе впервые. Организаторами бизнес-игры выступили коммуникационное агентство PRO Bac и топ-мастер игры Ирина Целинская.
Механика игры помогает участникам пройти в ней свой индивидуальный путь и ответить на самые насущные и волнующие их вопросы. Шаг за шагом каждый игрок исследует грани своего дела, осознает скрытые возможности и находит нестандартные решения.
«Мы заметили, что личный бренд собственника и руководителя компании имеет очень большое влияние не только на формирование общего имиджа компании, но и на самые разные аспекты ее работы. Именно поэтому у нас возникла идея разработать бизнес-игру на основе искусственного интеллекта для руководителей и собственников, которая поможет участникам раскрыть свой потенциал с неожиданной для них стороны, мотивировать на путь к достижению личных и профессиональных целей», - поделилась основатель коммуникационного агентства PROBac Анна Юсупова.
«Это была настоящая встреча с новым мышлением и подходом, которая дала мне огромный толчок для раскрытия моего потенциала в сфере бизнеса, чтобы достигать все новых и новых высот. Мне приятно, что Уралсиб не просто банк, но и надежный партнер для своих клиентов-предпринимателей, который им оказывает значительную поддержку в их стремлении к развитию и процветанию, – отметил участник игры – клиент Банка Уралсиб Эдуард Галеев.
Всего в бизнес-игре приняли участие более 30 представителей местного бизнеса. Завершающим ее этапом стал нетворкинг и обратная связь между участниками. Это позволило обменяться опытом, идеями и впечатлениями, укрепить связи между участниками игры и получить ценные рекомендации от коллег.
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