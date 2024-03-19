В Уфе пройдёт 34-я международная выставка «АгроКомплекс»

Что выгоднее сеять и куда лучше продавать? Сельхозпроизводители России и стран зарубежья обсудят особенности трансформации агропромышленной отрасли в новых реалиях. 26 марта в центре «Уфа ЭКСПО» откроется 34-я Международная выставка «АгроКомплекс». В повестке дня форума – всё самое актуальное перед предстоящей посевной кампанией. Нынешний сезон, как рассказали в Минсельхозе, будет непростым.

Российская техника по качеству и комфорту уже давно не уступает зарубежной. Фермер Николай Шляпкин – один из основных поставщиков картофеля для республиканского ритейлера. В хозяйстве мужчины – полторы тысячи гектаров полей. На их обработку всё чаще выходят отечественные машины.

Завоз зарубежной техники сейчас осуществляется, в основном, по параллельному импорту. По сравнению с прошлым годом, поставки идут быстрее, а цены чуть снизились. Но все же отечественные производители для многих предпочтительнее – они в основной массе и выйдут на эти весенне-полевые работы. Внутри таких комбайнов и тракторов уже давно установлены компьютеры. И порой даже опытные механизаторы теряются, поэтому для них проводят обучающие занятия.

Цифровизация – один из главных процессов и вызовов, не обошедших и сельское хозяйство. Речь не только о технике, но и новых подходах при возделывании земли. Принцип «что посеем – то и продадим» уже не актуален. Ориентироваться нужно на запросы рынка, в том числе, зарубежного. Наряду с зерновыми, подсолнечником, сахарной свёклой и кукурузой нужно сеять высокомаржинальные культуры.

Ставку будем делать на новые масличные культуры и на новые бобовые культуры. При этом хорошее качественное зерно третьего или второго класса сегодня стоят 14-15 тыс. рублей за тонну. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Трансформация агропромышленного комплекса России в новых реалиях – один из ключевых вопросов, который обсудят на Международной выставке «Агрокомплекс» в центре «Уфа ЭКСПО». Форум соберёт на одной площадке ведущих представителей отрасли страны и зарубежья, с десяток ассоциаций, 360 компаний из 40 регионов России, а также делегации Китая, Нигерии, Белоруссии и Казахстана.