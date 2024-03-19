В Башкирии проведут реконструкцию 727 многоквартирных домов

В 2024 году в Башкортостане проведут реконструкцию 727 многоквартирных домов. На выполнение масштабного ремонта регион получил 5,5 миллиардов рублей. В список объектов попал и дом по адресу проспект Октября, 64.

Рабочие уже готовятся заменить кровлю и привести в порядок подъезды. Ремонт жилых зданий проводится в рамках программы «Башкирские дворики». Правительство республики активно поддерживает реализацию программы капремонта, поэтому был увеличен объем субсидий, направляемых на улучшение кровли до 430 млн рублей. Это позволит отремонтировать крыши 128 домов практически во всех муниципальных образованиях республики.

В апреле капремонт ожидается в Уфимском, Аскинском, Иглинском, Чишминском и Стерлибашевском районах. Реконструкция позволит привести в порядок 117 подъездов в 38 многоквартирных домах.