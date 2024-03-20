Родных вахтовиков из Башкирии примут и размесят в Амурской области

Родственников вахтовиков из Башкирии, которые оказались под завалами в руднике на глубине 120 метров, встретят и разместят в Зейском муниципальном округе Амурской области.

Напомним, четверо из вахтовиков – жители Башкирии. Все они работали на руднике машинистами. Их родных встретят на автовокзале или из аэропорта города Зея и разместят в школе села Овсянка либо в городской гостинице. Еще 30 койко-мест подготовлены в местной больнице.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что из Кузбасса в Амурскую область на помощь вахтовикам вылетел Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей.