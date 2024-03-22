Глава Башкирии рассказал о том, как регион готовятся к большой воде

В настоящее время на реке Инзер в Архангельском районе республики, а также на других водоемах Башкирии ведутся взрывные работы, чернение и распиловка льда. Эти мероприятия позволят избежать ледовых заторов и резкого подъема воды во время паводка.

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель региона Радий Хабиров, и приложил видео.

В ближайшее время получим уточненный прогноз по весеннему половодью. Но пока, как и всегда, все службы прорабатывают наихудшие сценарии развития событий. Это позволит нам быть готовыми к любой ситуации. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Напомним, традиционно в зоне подтопления могут оказаться Уфа, Уфимский, Иглинский, Белорецкий, Бижбулякский, Миякинский, Архангельский, Дуванский и Кармаскалинский районы.

Ранее редакция bashnews сообщала о том, что по прогнозам Башгидрометцентра паводок в этом году будет более серьезным, чем в предыдущие годы. Запасы воды в снеге в бассейне реки Белой на 6-27% выше средних многолетних значений. Уровень воды в Белой в районе столицы республики ожидается в пределах 670-770 см.