В Башкирии завершается приём заявок на конкурс грантов главы республики

Некоммерческие организации могут получить до 3 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Направления разные, в том числе поддержка и защита отдельных категорий граждан, а также семьи, материнства, отцовства и детства, культура и искусство, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе заключённых, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни.