В Уфе появился ещё один стихийный мемориал в память о погибших в теракте

Жители Уфы продолжают высказывать соболезнования в связи с большой трагедией в Москве. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт.

Возле Дворца молодёжи появился ещё один стихийный мемориал в память о погибших. Неравнодушные приносят свечи, иконы и цветы. Основной мемориал расположен у памятника семье недалеко от торгового центра «Мир».

По последним данным, в теракте погибли 93 человека. Среди них трое – дети. Ещё более 140 человек пострадали. Тушение пожара на концертной площадке продолжается до сих пор.