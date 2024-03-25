В Башкирии оперативка правительства началась с минуты молчания

Вы все в курсе тех ужасных событий, которые произошли в Подмосковье – я имею в виду террористический акт, совершенный в «Крокус Сити Холле», один из самых кровавых, которые совершались в нашей стране. Он ужасен и по исполнению, и по количеству погибших людей. Мы, конечно, сегодня всей республикой соболезнуем всем родным и близким погибших людей, желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал, там большое количество людей раненых и пострадавших. Мы уверены, что все, кто причастен к данному преступлению — исполнители, заказчики, организаторы, — они все будут наказаны, это очень важно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии