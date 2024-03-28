Добровольцы батальона из Башкирии успешно выполнили боевую задачу

Из боя к месту дислокации вернулись воины 6-й роты башкирского батальона имени Героя России Александра Доставалова. Бойцы рассказывают, что боевая задача полностью выполнена, потерь нет. Видео, которое снял командир роты батальона с позывным «Туман», размещено в телеграм-канале «Башкирский батальон».

По словам военнослужащего с позывным «Черепаха», было тяжело, но бойцы проявили мужество и отвагу. А гранатометчик с позывным «Базука» отметил, что он первый заметил залетевшие вражеские беспилотники, и успел предупредить об этом своих.

Известно, что «Базука» когда-то служил в разведке на Северном Кавказе. В ноябре 2022-го в зоне СВО был тяжело ранен. Но как только поправился и набрался сил, сразу же вернулся в своим боевым товарищам.

Мои товарищи — мужественные и отважные воины. СВО многих сделала крепкими, стойкими. Когда приходят новые бойцы, всему их обучаем. Готовим их физически и морально. Всё равно после первого боя они испытывают стресс. Но именно в этот момент у человека проявляется истинная сущность. Если честно, никто из них батальон не подводил. Даже если ребята первое время побаиваются, но видно, что дух у них силён. Участник СВО, позывной «Базука»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.