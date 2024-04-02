МЧС по Башкирии сообщает о ледовом заторе на реке Чермасан

Согласно оперативной информации МЧС по Башкирии, на реке Чермасан в селе Новоюмраново Чекмагушевского района республики образовался ледовый затор.
На месте работает оперативная группа, а также группа применения авиационных беспилотных систем, в случае необходимости проведут взрывные работы.
Напомним, за минувшие сутки экстренные службы Башкирии получили 40 сообщений о подтоплении талыми водами придомовых территорий.
В настоящее время на контроле спасателей находятся шесть участков с переливом дорог и мостов. Это Баймакский, Хайбуллинский, Миякинский, Кушнаренковский, Чишминский и Туймазинский районы.
Фото: МЧС по РБ