МЧС по Башкирии сообщает о ледовом заторе на реке Чермасан

Согласно оперативной информации МЧС по Башкирии, на реке Чермасан в селе Новоюмраново Чекмагушевского района республики образовался ледовый затор.

На месте работает оперативная группа, а также группа применения авиационных беспилотных систем, в случае необходимости проведут взрывные работы.

В настоящее время на контроле спасателей находятся шесть участков с переливом дорог и мостов. Это Баймакский, Хайбуллинский, Миякинский, Кушнаренковский, Чишминский и Туймазинский районы.