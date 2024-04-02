Башкирия окажет помощь семьям горняков, пропавших в Приамурье

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил искренние слова сочувствия родным и близким горняков в связи с печальной новостью после завершения спасательной операции в Амурской области. Как сообщили в пресс-службе Дома Республики, как только поступило сообщение о ЧП, администрации Сибая и Учалинского района связались с родственниками горняков, оказавшимися под завалами в руднике.

Семьи шахтеров, в которых есть дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет, получат пенсию по потере кормильца. Также они начали получать выплаты от предприятия. В случае поступления запросов и обращений, родным окажут дополнительную помощь, сообщили в пресс-службе Дома Республики.