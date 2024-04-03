В Уфе задержали троих 18-летних диверсантов

Сегодня в башкирской столице сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали троих 18-летних диверсантов. Об этом информирует РИА Новости.  

Фото №1 - В Уфе задержали троих 18-летних диверсантов

По данным ведомства, парни пытались совершить диверсию за деньги. По заданию, которое они получили через Telegram, молодые люди должны были поджечь объект связи.

Фото №2 - В Уфе задержали троих 18-летних диверсантов

За попытку поджечь объект связи молодых уфимцев могут лишить свободы на срок от 12 до 20 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «диверсия» (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Фото: РИА Новости  

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