В Уфе задержали троих 18-летних диверсантов

Сегодня в башкирской столице сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали троих 18-летних диверсантов. Об этом информирует РИА Новости.
По данным ведомства, парни пытались совершить диверсию за деньги. По заданию, которое они получили через Telegram, молодые люди должны были поджечь объект связи.
За попытку поджечь объект связи молодых уфимцев могут лишить свободы на срок от 12 до 20 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «диверсия» (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 281 УК РФ).
Фото: РИА Новости