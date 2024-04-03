Летом в Башкирии откроется визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

В Чишминском районе начинаются работы по строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своем телеграм-канале.

Фото №1 - Летом в Башкирии откроется визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Руководитель региона отметил, что открытие визит-центра музея запланировано на вторую половину июня.

Площадь визит-центра – 650 кв. м. Здесь разместятся лекторий, небольшая экспозиция, кафе – все для удобства туристов, которые приезжают посмотреть мавзолей Тура-хана и окрестности будущего музея.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также Глава республики напомнил, что в прошлом году к мавзолею была проложена тропа, протяженность которой превышает 600 метров. Со временем здесь появятся подсветка, скамейки, перила и инфостенды.  

В целом сроки реализации проекта оцениваем как минимум в пять лет. Не быстро, но и планы у нас очень серьезные – настоящий туристический кластер. Отдаем под него огромную территорию – 77 га.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, здесь появятся СПА-санаторий «Кочевник», а также Центр башкирской лошади и ловчих птиц.

Фото: Радий Хабиров, ТГ

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