Летом в Башкирии откроется визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

В Чишминском районе начинаются работы по строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своем телеграм-канале.
Руководитель региона отметил, что открытие визит-центра музея запланировано на вторую половину июня.
Также Глава республики напомнил, что в прошлом году к мавзолею была проложена тропа, протяженность которой превышает 600 метров. Со временем здесь появятся подсветка, скамейки, перила и инфостенды.
Кроме того, здесь появятся СПА-санаторий «Кочевник», а также Центр башкирской лошади и ловчих птиц.
Фото: Радий Хабиров, ТГ