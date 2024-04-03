В Уфе проходит VI республиканский форум школьного образования «Взлетай!»

В его работе принимают участие представители профильных ведомств, образовательных организаций, муниципалитетов, лекторы из ведущих вузов страны. В заключительный день форума организовали девять дискуссионных площадок.
Среди основных тем: деструктивное поведение, негативный контент в сети Интернет, совершенствование работы психологических служб, а также профессиональная ориентация и карьерное самоопределение школьников. Масштабное мероприятие проходит уже третий день. Программа форума очень насыщенная.
Во второй половине дня в Конгресс-холле «Торатау» состоялось пленарное заседание, на котором подвели итоги трехдневного события и наметили планы на будущее. В общей сложности в форуме участие принимали порядка восьмисот человек со всей республики.