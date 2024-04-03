Жители Башкирии могут онлайн отслеживать уровень воды на гидропостах

Жители Башкортостана могут в режиме реального времени следить за уровнем воды на гидропостах, которые установлены на 54 реках и 3 водохранилищах региона. Об этом накануне в ходе брифинга, посвященного паводку, рассказал руководитель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

На сайте ведомства нужно кликнуть баннер «Паводок 2.0», который переводит на систему гидромониторинга. На постах установлены камеры. Система также формирует прогноз на ближайшие 14 дней. Кроме того, здесь же размещена памятка для жителей региона о том, как действовать в случае подтопления и как к этому подготовиться.