Житель Уфы совершит прыжок из стратосферы

6 апреля уфимец, пилот-инструктор Александр Лынник в составе команды совершит прыжок из стратосферы на Северный полюс планеты. Последняя точка перед прыжком –Мурманск. Перед этим шла усиленная подготовка – испытание низкими температурами, посещение барокамеры и ежедневные физические тренировки.

Ведь может так случиться, что приземляться придется на неровную поверхность льда или в воду. Не исключены и встречи с белыми медведями. Но парашютистов будут страховать спасатели. Прыжок Александр Лынник посвящает 120-летию со дня рождения лётчика Валерия Чкалова, Дню космонавтики и юбилею родного города.