В Уфе завершился республиканский форум школьного образования «Взлетай»

Не просто подвели итоги, но и наметили планы на будущее. В Уфе завершился республиканский форум школьного образования «Взлетай». Он уже шестой по счёту, и в этом году участие в нём наряду с педагогами и представителями профильных ведомств впервые принимали дети. Финальный день форума стал самым насыщенным на события.

Директора школ, руководители органов местного самоуправления, ректоры вузов и другие представители системы образования республики впервые в таком формате встретились 1 февраля 2019 года. Именно тогда в Конгресс-холле прошел первый форум «Взлетай». С тех пор обсуждать масштабно вопросы школьного образования в Башкортостане стало традицией.

Вопрос воспитания школьников в этот раз поставили во главу угла. Участники форума «Взлетай» в первую очередь говорили о развитии личности, профессиональной ориентации детей. Кстати, в этом году наряду с педагогами в работе дискуссионных площадок участвовали школьники.

В заключительный день форума организовали 9 дискуссионных площадок. Среди основных тем: деструктивное поведение, негативный контент в сети Интернет, совершенствование работы психологических служб, а также профессиональная ориентация и карьерное самоопределение детей.

Школьники, учителя, директора образовательных учреждений со всех районов и городов республики. В общей сложности в форуме «Взлетай» принимают участие порядка восьмисот человек. В работе секций задействованы и федеральные эксперты.

Пять лет прошло с момента проведения первого форума. За это время были приняты важные для системы образования решения. В Башкортостане внедрили пятидневную форму обучения, вернули школьную форму, запустили ряд инновационных образовательных проектов.

Все важные решения касаемо системы школьного образования в последние годы как раз и принимались сообща на форумах «Взлетай». Такой линии власти республики намерены придерживаться и в будущем, запуская новые инициативы для обновления школ и в целом модернизации системы образования.