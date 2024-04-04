Жителей Башкирии просят о помощи в поисках двух пропавших подростков

Если вы не можете выехать на поиск, но хотите помочь, на данный момент отряду «ЛизаАлерт» в Уфе очень нужен планшет для постановки задач старшим поисковых групп. Если у вас есть возможность передать в дар отряду планшет, напишите, пожалуйста, в личные сообщения группы, это сильно поможет в поисках.

волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Башкортостан»