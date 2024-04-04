Жителей Башкирии просят о помощи в поисках двух пропавших подростков

В Башкирии продолжаются поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Волонтёры поисково-спасательного отряда просят помощи в поисках подростков.
Организация ждёт добровольцев. Штаб работает в круглосуточном режиме (школа № 40 по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева, 1, вход через спортзал; координаты точки сбора: 54.766145, 55.998231). Неравнодушных просят быть в удобной, тёплой одежде и непромокаемой обуви, а также иметь при себе заряженные телефоны, горячее питье и фонари.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят незамедлительно обратиться на круглосуточную горячую линию отряда #ЛизаАлерт 8(800)700-54-52 (бесплатно) либо позвоните инфоргам поиска: Елена (Барбие) 89870997092, Анастасия (Моррисан) 89373204474.
Напомним, подростки пропали 30 марта. Они ушли на прогулку в районе оздоровительного лагеря «Чайка» по улице Шафиева. Вскоре на лесополосе у реки Белой были найдены рюкзаки мальчиков и обувь.