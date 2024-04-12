В Минздраве рассказали о состоянии полицейского, раненого неадекватным уфимцем

В региональном Минздраве рассказали о самочувствии полицейского, пострадавшего сегодня из-за нападения неадекватного мужчины, а также о состоянии самого нападавшего.

Фото №1 - В Минздраве рассказали о состоянии полицейского, раненого неадекватным уфимцем

По данным пресс-службы ведомства, один из сотрудников находится в удовлетворительном состоянии. Ему обработали раны, он будет наблюдаться амбулаторно. Состояние нападавшего – средней степени тяжести.   

Ранее редакция bash.news сообщала о том, что сегодня в Уфе житель Уфы, 1996 года рождения, пытался порезать себя. Когда приехали стражи порядка, он накинулся на них. Полицейским удалось обезвредить неадекватного мужчину. При задержании он успел ранить ножом двух правоохранителей и себя.   

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