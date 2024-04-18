В Уфе прошла научно-практическая конференция «Один взгляд на проблему»

В Уфе собрались ведущие ученые, кардиологи и кардиохирурги страны. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кемерово, Альметьевска собрались в столице Башкортостана на республиканскую научно-практическую конференцию «Один взгляд на проблему». В ней принимают участие и кардиологи, и сердечно-сосудистые хирурги, и терапевты.

Частота сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов разного возраста отличается. Но сейчас проблемы со здоровьем такого характера выявляют раньше, что помогает своевременному лечению. И все же высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний именно в трудоспособном возрасте сохраняется.