В Уфе в страшной автокатастрофе пятеро погибли и двое пострадали

Сегодня утром на выезде из Уфы на автотрассе Р-240 автомобиль «ВАЗ-2114» столкнулся с грузовой поливомоечной машиной «КамАЗ». В легковушке находились семеро молодых людей.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на месте происшествия сейчас работают представители управления гражданской защиты города, МЧС России, ГИБДД, а также медики. В результате аварии погибли трое молодых людей и две девушки. Еще двое – парень и девушка – госпитализированы. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, девушка находится в нейрореанимации в состоянии крайней степени тяжести. Еще один выживший попутчик – в отделении нейрохирургии в стабильном состоянии.

Работу правоохранителей координирует прокурор Уфы Сергей Воронов.

Предварительно установлено, что водитель «четырнадцатой» во время выезда из города столкнулся с попутным «КамАЗом», который в этот момент разворачивался. Сообщается, что легковая снята с регистрационного учёта.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших: у молодых людей документов при себе не было.