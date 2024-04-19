В Башкирии продолжают поступать сообщения о подтоплениях территорий из-за паводка

Актуальную информацию о подтоплениях в период половодья представил госкомитет Башкирии по ЧС. По данным ведомства, всего за минувшие сутки поступило 9 таких сообщений. Их общее количество с начала паводкоопасного периода выросло до 940.

В Уфе на реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды увеличился на 5 см. Текущий уровень составляет 594 см, до выхода реки на пойму остается 6 см. На реке Уфе в районе Шакши уровень воды за сутки вырос на 8 см. Текущий уровень – 528 см, выход реки на пойму происходит при уровне в 830 см.