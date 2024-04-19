В Уфе разыскивают 12-летнего мальчика из Иглино

Накануне в селе Иглино пропал Герман Иванов, 2012 года рождения.

Поисковики группы «БашРегионСпас» рассказали, что школьник ушел кататься на самокате, но так и не вернулся домой.

Приметы мальчика: рост 168 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, короткие, глаза карие. Из дома ушел в черной толстовке с капюшоном, черных трико с белыми лампасами и черных кроссовках.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего ребенка, просят сообщить по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.