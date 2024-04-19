В Башкирии монахи приступили к субботнику в преддверии Пасхи

Монахи Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря приступили к субботнику, но не дожидаясь субботы. Ведь территорию нужно успеть привести в порядок до Страстной седмицы и продолжительных богослужений в преддверии Пасхи.

Напомним, у православных верующих сейчас продолжается самый продолжительный и строгий – Великий пост. Его соблюдают в память о сорокадневном воздержании Иисуса Христа от пищи в пустыне. Великий пост делится на две части. Первые шесть недель называются Святой четыредесятницей, последняя неделя – Страстной седмицей.