В Уфе прошел общегородской субботник

Цель — привести в порядок общественные территории. Сотрудники Министерства природопользования и экологии Башкортостана и трех подведомственных организаций традиционно работают в парке Якутова. Сотрудники ведомства не только наводили чистоту, но и красоту.

В парке теперь появились несколько скворечников. Но сотрудники министерства убираются не только в Уфе. На следующей неделе поедут по районам Башкортостана чтобы принять участие в общереспубликанском субботнике и экологических акциях.

Порядка 10 тонн мусора собирается после зимы. Осенью такой объём может быть даже больше, потому что осенью происходит накопление веточной массы и производства потребления. В целом вся республика работает для того, чтобы поддерживать порядок и чистоту на территории.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Наводить чистоту вышли сотрудники разных организаций и предприятий города. Одни из самых ответственных — школы. К примеру, помимо своей площади и прилегающей территории, коллективы образовательных учреждений белят деревья и бордюры.

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