В Уфе прошел общегородской субботник

Порядка 10 тонн мусора собирается после зимы. Осенью такой объём может быть даже больше, потому что осенью происходит накопление веточной массы и производства потребления. В целом вся республика работает для того, чтобы поддерживать порядок и чистоту на территории.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан