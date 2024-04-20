В Уфе прошел общегородской субботник

Цель — привести в порядок общественные территории. Сотрудники Министерства природопользования и экологии Башкортостана и трех подведомственных организаций традиционно работают в парке Якутова. Сотрудники ведомства не только наводили чистоту, но и красоту.
В парке теперь появились несколько скворечников. Но сотрудники министерства убираются не только в Уфе. На следующей неделе поедут по районам Башкортостана чтобы принять участие в общереспубликанском субботнике и экологических акциях.
Наводить чистоту вышли сотрудники разных организаций и предприятий города. Одни из самых ответственных — школы. К примеру, помимо своей площади и прилегающей территории, коллективы образовательных учреждений белят деревья и бордюры.