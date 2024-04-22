В Башкирии расширяют производство детских площадок

Чем больше благоустраиваются общественные пространства, тем больше работы у предприятий, создающих для них архитектурные формы. Единственный в республике сертифицированный производитель детских площадок из Нефтекамска фиксирует рост почти на треть объема производства. В планах — освоение новых помещений и более активный выход на зарубежные рынки.

Вот она — одна из главных кузниц республики по благоустройству. Скамейки, урны, спортивные и детские площадки — это лишь часть из того, что производят в мастерской Нефтекамска.

Частичку нефтекамского предприятия можно найти в каждом районе или городе республики. Элементы благоустройства устанавливают застройщики в жилых комплексах или размещают в рамках программы «Башкирские дворики». Кстати, интересный показатель: чем больше преображается республика, тем больше заказов у предприятия.

Только за последние два года рост — почти на треть. Чтобы увеличить объем продукции, в прошлом году на предприятии «Цитадель» приобрели в лизинг несколько единиц новейшего оборудования. Станки с числовым программным обеспечением работают гораздо точнее и производительнее.

Один такой станок заменяет сразу несколько человек. Впрочем, без людей все равно никуда. Проблема нехватки кадров, как и во многих отраслях, здесь тоже актуальна. Специалистов пытаются привлечь со студенческой скамьи. Им оплачивают практику и даже могут возместить затраты на обучение, если студент готов трудоустроиться.

Продукция башкирского предприятия пользуется спросом и в других регионах: Удмуртии, Пермском крае, Татарстане. Недавно появился клиент и из Казахстана. В «Цитадели» надеются расширять международное сотрудничество.

О важности экспорта неоднократно говорил глава республики. Причем всё чаще Башкортостан звучит в контексте несырьевых поставок, когда в другие регионы или страну на отправку идёт продукция глубокого передела.