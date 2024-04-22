В Тольятти прошла железнодорожная конференция

РЖД приглашают в путешествие. В Тольятти прошла железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм», на которой обсудили развитие туристической отрасли в регионах ПФО. РЖД предлагает около 50 туристических маршрутов.

Здесь классическое путешествие сопряжено с путешествием во времени. Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует по Карелии. Но пара вагонов в этот раз добралась и до Тольятти.

В выходные дни бывает даже не хватает билетов. Мы всё больше и больше назначаем поездов, но самое главное, что у нас люди получают большое удовольствие. У нас очень живописные места. Сергей Москалев, начальник поезда

А на Грушинском экспрессе пассажиры путешествуют не только под стук колёс, но и под аккорды знакомых песен. В железнодорожный состав, посвященный легендарному фестивалю, сцена так и просилась.

Пассажирам всем интересно, когда они заходят в салон электропоезда. Всё это стилизовано. Многие люди одного возрастного поколения, они сразу молодость вспоминают. У них начинаются разговоры, как они куда-то когда-то ездили. Имран Нуриев, машинист-инструктор

Они доставляют не только пассажиров, но и эмоции им. Всё это составляющие железнодорожного туризма. РЖД предлагает отправиться в путешествие. От однодневных поездок до длительных круизов. Развитие направления обсудили на форуме «PRO//Движение. Туризм».

Для России, для Советского Союза не новшество. Это было нормой — путешествовать долго. Мы, безусловно, пытаемся, как губка, впитывать всё, что уже создано у нас, за рубежом, в историческом контексте. Ну и, конечно, у нас уже появился собственный опыт, который сформировался от общения с пассажиром. Бессмысленно придумывать за него, что ему хочется. Иван Колесников, заместитель генерального директора ОАО РЖД

Туристы получают не просто доставку из точки А в точку Б, а полноценную программу.

Надо копить не деньги, а впечатления. Я хочу, чтобы вы копили их с компанией РЖД. Путешествуйте поездом российских железных дорог. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги , филиала ОАО РЖД.

В Башкортостане тоже есть свой туристический поезд — «Легенда Урала». На нём можно добраться до Айгира.

Та жемчужина Башкортостана, которая притягивает не только жителей Башкортостана, но и туристов из других регионов. По итогам 2023 года мы перевезли на данную локацию более 70 тысяч пассажиров. Антон Гармаш, генеральный директор «Башкортостанской пригородной пассажирской компании»