РЖД приглашают в путешествие. В Тольятти прошла
железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм», на которой обсудили
развитие туристической отрасли в регионах ПФО. РЖД предлагает около 50
туристических маршрутов.
Здесь классическое путешествие сопряжено с путешествием
во времени. Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует по Карелии. Но пара
вагонов в этот раз добралась и до Тольятти.
В выходные дни бывает даже не хватает билетов. Мы всё больше и больше назначаем поездов, но самое главное, что у нас люди получают большое удовольствие. У нас очень живописные места.Сергей Москалев, начальник поезда
А на Грушинском экспрессе пассажиры путешествуют не только под стук колёс, но и под аккорды знакомых песен. В железнодорожный состав, посвященный легендарному фестивалю, сцена так и просилась.
Пассажирам всем интересно, когда они заходят в салон электропоезда. Всё это стилизовано. Многие люди одного возрастного поколения, они сразу молодость вспоминают. У них начинаются разговоры, как они куда-то когда-то ездили.Имран Нуриев, машинист-инструктор
Они доставляют не только пассажиров, но и эмоции им.
Всё это составляющие железнодорожного туризма. РЖД предлагает отправиться в
путешествие. От однодневных поездок до длительных круизов. Развитие направления
обсудили на форуме «PRO//Движение. Туризм».
Для России, для Советского Союза не новшество. Это было нормой — путешествовать долго. Мы, безусловно, пытаемся, как губка, впитывать всё, что уже создано у нас, за рубежом, в историческом контексте. Ну и, конечно, у нас уже появился собственный опыт, который сформировался от общения с пассажиром. Бессмысленно придумывать за него, что ему хочется.Иван Колесников, заместитель генерального директора ОАО РЖД
Туристы получают не просто доставку из точки А в
точку Б, а полноценную программу.
Надо копить не деньги, а впечатления. Я хочу, чтобы вы копили их с компанией РЖД. Путешествуйте поездом российских железных дорог.Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги , филиала ОАО РЖД.
В Башкортостане тоже есть свой туристический поезд — «Легенда Урала». На нём можно добраться до Айгира.
Та
жемчужина Башкортостана, которая притягивает не только жителей Башкортостана,
но и туристов из других регионов. По итогам 2023 года мы перевезли на данную
локацию более 70 тысяч пассажиров.Антон Гармаш, генеральный директор «Башкортостанской пригородной пассажирской компании»
Ежегодно РЖД запускает новые комфортные туристические поезда. Благодаря им можно по-новому взглянуть даже на те места, где вы когда-то были. Узнать страну с другого ракурса.