В Башкирии приступили к ямочному ремонту горячим асфальтом

До конца недели заработают еще 15 АБЗ в городах и районах. Всего в этом году по республике их будет 32. Понадобится время, чтобы они вышли на полную мощность. Там, где заводы еще не работают, ремонтируют дороги холодным асфальтом. Из 17 тыс. ям на республиканских и межмуниципальных дорогах 12,5 тысяч уже заделали, добавил Радий Хабиров.