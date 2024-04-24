В Бурзянском районе Башкирии строят новые базы отдыха

В Бурзянском районе строят девять баз отдыха в разных стилях: А-фреймы, «дикие дома», юрты. Готовят и новые туристические маршруты. В развитие туриндустрии вкладывают огромные средства. Поток путешественников с каждым годом увеличивается – посещают район уже около 100 тысяч человек.

Дома напоминают русские терема. Массивные брёвна придают некоторую внешнюю суровость, но это только с виду: в них много света, а атмосфера там спокойная и гармоничная. И главное – дома вкусно пахнут.

Хоромы в «диком стиле» Вильдан Каримов построил на свои деньги, а вот на оборудование получил субсидию более трех миллионов рублей. Закупили катамараны, бассейн и детские аттракционы. На территории будет огромный банный комплекс с чанами, а также беседка с летней кухней и детская площадка.

А вот предприниматель Айнур Давлетбаев пока участвовал только в муниципальной программе и получил компенсацию на возмещение затрат для строительства гостиничного домика. В этом году планируют выйти уже на республику и выиграть грант в форме субсидии.

На этой земле Айнур Давлетбаев работает давно. Здесь он занимался фермерским хозяйством, здесь и зародилась идея поставить туристические домики повышенного комфорта посреди дикой природы. Пока здесь лишь один готовый домик, два возводят, а вот в планах – целиком застроить поле: поставить огромный банный комплекс, аквапарк и соорудить пруд.