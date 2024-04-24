В Башкирии началось сезонное обновление дорог

Генеральная уборка на дорогах Башкортостана. Дорожные службы вышли на трассы региона, чтобы привести в порядок дорожное покрытие, ограждения и разметку. Сейчас ведутся ремонтные работы на федеральных трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Р-240 Уфа — Оренбург. В планах на сезон — обновить более 108 км федеральных трасс.
С наступлением теплых весенних дней у дорожной службы значительно прибавилось работы. На трассы республики выехала спецтехника, чтобы смыть пыль и грязь с дорожных ограждений и знаков, которые накопились за зиму.
Начали работу и по обновлению асфальтового покрытия. На федеральных автодорогах региона работают подрядные организации. Где-то достаточно ямочного ремонта, а вот, например, на трассе Р-240 Уфа — Оренбург дефекты полотна устраняют путем фрезерования изношенного верхнего слоя и укладки нового. К слову, материалом, полученным после фрезеровки, укрепляют обочины, что позволяет обеспечить водоотвод с проезжей части.
Немаловажно для безопасности автолюбителей восстановить и дорожные разметки. На этот сезон запланированы работы на общей площади свыше семисот тысяч кв. метров, из которых на сегодня обновили более 28 тысяч.
Часть разметок наносят вручную, и лишь продольные линии — при помощи специализированной техники. Для работы выбирают качественные и безопасные материалы: холодный и термопластик с применением микростеклошариков.
Чтобы увеличить срок службы дорожной разметки, ее обновляют дважды: в период с апреля до конца июня и с августа по октябрь.
Восстановление разметки и обновление асфальтового покрытия проводятся локально и не оказывают существенного влияния на автомобильное движение, а, наоборот, помогают обеспечить безопасное перемещение по дорогам Башкортостана.