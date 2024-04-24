Стало известно, сколько средств будет выделено на программу «Башкирские дворики»

Более 1 млрд рублей на реализацию программы «Башкирские дворики». На выделенные средства приведут в порядок более 140 дворов в 33 муниципалитетах республики. Сегодня уже идут работы не только в Уфе, но и в других городах региона. «Башкирские дворики» — программа, инициированная главой республики Радием Хабировым в 2019 году. Благодаря ей уже благоустроено порядка 1,5 тыс. дворов.

Городские джунгли росли, конечно, не веками, но и десятилетий хватит, чтобы обычный двор превратился в хаос. На расчищенной территории, как на белом холсте, коммунальщикам, почти как художникам, предстоит реализовать новый башкирский дворик. Он примет жителей шести многоквартирных домов. Так, бригада уже завершает демонтажные работы по улице Рихарда Зорге.

Именно на этом участке, где ведется благоустройство дворов, проживают многодетные семьи. Для самых маленьких горожан будут оборудованы комфортные, безопасные игровые и спортивные площадки.

Для жителей с ограниченными возможностями здоровья наконец-то установят пандусы, расширят дорогу и увеличат количество парковок.

Всего до конца августа запланировано благоустроить 143 башкирских дворика. За пять лет благодаря этой программе новую жизнь получили тысячи дворов.

Программа «Башкирские дворики» реализуется по инициативе главы республики. По его словам, важно строить не только крупные объекты, но и приводить в порядок то, с чем житель соприкасается каждый день, будь то подъезд, двор дома или детская площадка.

Большой отклик у жителей нашла республиканская программа «Башкирские дворики». Мы не сразу научились делать образцовые площадки, но сейчас в этой части навели порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Приступили к работам и в других городах, например, в городе Октябрьском. В планах — как минимум привести в порядок одну придомовую территорию, которая объединяет шесть дворов.