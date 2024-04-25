В Башкирии всё ещё фиксируют подъём уровня воды в реках

Пик паводка в Башкирии пройден. Однако в реках до сих пор фиксируют подъём уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
— на реке Белая в селе Тирлян Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +25 см, текущий уровень 246 см, выход реки на пойму 359 см;
— на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 201 см, выход реки на пойму 357 см;
— на реке Уфа в селе Старые Карашиды Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +18 см, текущий уровень 505 см, выход реки на пойму 1084 см;
— на реке Инзер в селе Ассы Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 150 см, выход реки на пойму 369 см;
— на реке Инзер в селе Габдюково Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 141 см, выход реки на пойму 571 см.
В Уфе на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 18 см, текущий уровень 557 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши динамика уровня воды за сутки +4 см, текущий уровень 521 см, выход реки на пойму 830 см.
Сообщается, что за прошедшие сутки в центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 951 обращение.
На контроле экстренных служб остаются 13 ситуаций в семи муниципальных районах: Архангельский, Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 11 участков автодорог, 3 низководных моста, остальные случаи связаны с подтоплениями 1 садового дома, 2 придомовых участков и 884 садовых участков.