В Уфе в магазин залетела птичка, которую приняли за хищника

24 апреля в Уфе в магазин залетела птица. Пернатого гостя приняли за опасного хищника.

Как сообщили в министерстве экологии региона, инцидент произошёл в магазине косметики и бытовой химии на улице Революционной. Сотрудники торговой точки приняли птицу за беркута и позвонили в министерство.