В Уфе в магазин залетела птичка, которую приняли за хищника

24 апреля в Уфе в магазин залетела птица. Пернатого гостя приняли за опасного хищника.
Как сообщили в министерстве экологии региона, инцидент произошёл в магазине косметики и бытовой химии на улице Революционной. Сотрудники торговой точки приняли птицу за беркута и позвонили в министерство.
Выяснилось, что гостем магазина оказался вальдшнеп. Эти птицы, которых ценят охотники, зимуют в Европе, а сейчас возвращаются для гнездования. Каким-то образом вальдшнеп вместо леса залетел в открытую дверь магазина.
Дальнейшая судьба вальдшнепа сложилась благополучно – птицу поймали, а затем выпустили на волю в Уфимском районе.